Galaxy buds 4 immagini trapelate mostrano che samsung torna alle basi
Le prime immagini dei Galaxy Buds 4 sono trapelate online, rivelando che Samsung riprende il design tradizionale degli auricolari wireless. La fuga di notizie arriva prima dell’annuncio ufficiale, e mostra un modello con linee più pulite e cuffie più compatte rispetto ai modelli precedenti. La foto pubblicata da un utente su un forum specializzato mette in evidenza anche i dettagli tecnici, come le nuove funzionalità audio e una durata della batteria migliorata di circa un'ora rispetto alla versione precedente.
un’anticipazione mirata sui galaxy buds 4 emerge in anticipo rispetto all’evento di lancio di samsung, offrendo una visione chiara delle novità di design, delle funzionalità audio e dei dettagli relativi all’autonomia. le informazioni trapelate descrivono un modello che prosegue alcune linee del passato, ma introduce elementi aggiornati per l’esperienza quotidiana. galaxy buds 4: design e caratteristiche principali. i rendering e le foto leak mostrano un design a stelo, heritage del modello precedente, ma con una silhouette più essenziale e una finitura meno elaborata. il look complessivo richiama modelli del passato recente, pur offrendo una sensazione di solidità e praticità. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Galaxy s26 ultra foto selfie trapelate scopri le differenze tra le immagini
Le prime foto del Samsung Galaxy S26 Ultra sono trapelate online, svelando dettagli sulla fotocamera frontale e le differenze rispetto ai modelli precedenti.
Samsung Galaxy Buds 4 e 4 Pro: One UI 9 conferma un design vicino agli AirPods Pro; Samsung Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro avvistati (di nuovo) per sbaglio; Anticipate le Galaxy Buds 4 Pro, Now Nudge in One UI 9 e Samsung Health aggiornato; Samsung Unpacked 2026: 5 voci più importanti che vedo su Galaxy S26 Extremely, Buds 4 Professional e altro.
Samsung Galaxy Buds 4 e 4 Pro: One UI 9 conferma un design vicino agli AirPods ProPer la sua nuova generazione di auricolari TWS Samsung pare aver optato per un’estetica più vicina a quella delle AirPods Pro di Apple, con un gambo leggermente inclinato. La cover di ricarica appare ... hdblog.it
Samsung Galaxy Buds 4 e Pro: ecco le immagini e il nuovo designPrime immagini ufficiali di Samsung Galaxy Buds 4 e 4 Pro: design, differenze e prezzi in arrivo con la serie Galaxy S26. smartworld.it
Samsung Galaxy Buds 4, ancora conferme per il nuovo design x.com
