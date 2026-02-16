galaxy buds 4 immagini trapelate mostrano che samsung torna alle basi

Le prime immagini dei Galaxy Buds 4 sono trapelate online, rivelando che Samsung riprende il design tradizionale degli auricolari wireless. La fuga di notizie arriva prima dell’annuncio ufficiale, e mostra un modello con linee più pulite e cuffie più compatte rispetto ai modelli precedenti. La foto pubblicata da un utente su un forum specializzato mette in evidenza anche i dettagli tecnici, come le nuove funzionalità audio e una durata della batteria migliorata di circa un'ora rispetto alla versione precedente.

un’anticipazione mirata sui galaxy buds 4 emerge in anticipo rispetto all’evento di lancio di samsung, offrendo una visione chiara delle novità di design, delle funzionalità audio e dei dettagli relativi all’autonomia. le informazioni trapelate descrivono un modello che prosegue alcune linee del passato, ma introduce elementi aggiornati per l’esperienza quotidiana. galaxy buds 4: design e caratteristiche principali. i rendering e le foto leak mostrano un design a stelo, heritage del modello precedente, ma con una silhouette più essenziale e una finitura meno elaborata. il look complessivo richiama modelli del passato recente, pur offrendo una sensazione di solidità e praticità. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Nuove immagini dei Galaxy Buds 4 emergono online, mostrando un design più raffinato rispetto ai modelli precedenti.

