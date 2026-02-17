Galatasaray-Juventus streaming gratis | la Champions in diretta live

La Juventus di Luciano Spalletti affronta oggi il Galatasaray alle 18:45 a Istanbul, dopo che la squadra turca ha conquistato il posto ai playoff vincendo l’ultimo match di qualificazione. La partita si gioca al RAMS Park, uno stadio pieno di tifosi che aspettano di vedere la loro squadra in azione.

La Juventus di Luciano Spalletti scende in campo oggi, martedì 17 febbraio alle ore 18:45, nella bolgia del RAMS Park di Istanbul per l’andata dei playoff di Champions League. I bianconeri, reduci dalle tossine di un Derby d’Italia perso tra le polemiche, incrociano il proprio cammino con i campioni di Turchia guidati da Okan Buruk, in una sfida che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW, segnando il ritorno della massima competizione continentale dopo la riforma della fase a girone unico. La trappola del Bosforo: tra fantasmi del passato e urgenza presente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il Galatasaray e la Juventus si preparano a sfidarsi in streaming gratuito, con la partita che si svolge allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul.

Il match tra Galatasaray e Juventus è in programma oggi, perché le due squadre si affrontano nei playoff di Champions League.

