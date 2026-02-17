Galatasaray-Juventus streaming gratis? Dove vederla in diretta live
Il match tra Galatasaray e Juventus è in programma oggi, perché le due squadre si affrontano nei playoff di Champions League. La Juventus torna in campo europeo dopo il derby d’Italia, lasciandosi alle spalle le polemiche recenti. La partita si gioca allo stadio Türk Telekom di Istanbul, dove i tifosi locali si preparano a sostenere la squadra di casa. Gli appassionati cercano online il modo di seguire l’evento in diretta, anche in streaming gratuito.
Argomenti discussi: Dove vedere Galatasaray-Juventus in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Galatasaray-Juve: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Galatasaray-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Galatasaray-Juventus, probabili formazioni: un fastidio all'inguine ferma David.
Galatasaray-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvGalatasaray-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. adnkronos.com
Questa sera, si giocherà Galatasaray-Juventus, ma Victor Osimhen l'avrebbe potuta giocare a maglie invertite In un'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport", l'attaccante nigeriano torna sul suo addio al Napoli e sulla possibilità di vestire la maglia bian facebook
