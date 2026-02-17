Il Galatasaray e la Juventus si preparano a sfidarsi in streaming gratuito, con la partita che si svolge allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul. La squadra turca gioca davanti ai propri tifosi, che riempiono gli spalti con entusiasmo, sperando in una vittoria che potrebbe cambiare le sorti del turno. La Juventus, invece, arriva con diverse assenze importanti, tra cui alcuni giocatori chiave infortunati, e cerca di ribaltare il risultato in trasferta.

Il palcoscenico incandescente dello stadio Ali Sami Yen di Istanbul si appresta a ospitare l’andata dei playoff di Champions League, un crocevia stagionale che la Juventus di Luciano Spalletti affronta in una condizione di emergenza strutturale senza precedenti. Orfana di Vlahovic, Milik e dell’ultima defezione David, fermato da un fastidio all’inguine, la compagine bianconera si presenta al cospetto del Galatasaray di Okan Buruk priva di riferimenti offensivi di ruolo, con l’unico attaccante superstite, Lois Openda, destinato a accomodarsi nuovamente in panchina per scelta tecnica. La metamorfosi tattica: l’era del “falso nove” dinamico. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Galatasaray-Juventus streaming gratis: la DIRETTA LIVE

Galatasaray-Juventus streaming gratis? Dove vederla in diretta liveIl match tra Galatasaray e Juventus è in programma oggi, perché le due squadre si affrontano nei playoff di Champions League.

