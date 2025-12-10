Juventus-Pafos oggi in Champions League | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi, 10 dicembre, la Juventus di Luciano Spalletti torna in campo in Champions League contro il Pafos. Dopo la recente sconfitta in campionato contro il Napoli, i bianconeri cercano una reazione importante. Ecco orario, probabili formazioni e tutte le informazioni su dove seguire la partita in tv.

Torna in campo oggi 10 dicembre in Champions League la Juventus di Luciano Spalletti, reduce dalla brutta battuta d’arresto in campionato contro il Napoli. L’ostacolo non pare di più impegnativi, i ciprioti del Pafos, e potrebbe essere l’occasione per i bianconeri di rilanciarsi subito e uscire da un periodo complicato. Gli avversari non sono comunque da sottovalutare, essendo in questo momento a pari punti, a quota 6, proprio con i bianconeri nella classifica della Champions League. Spalletti: “Zhegrova in campo dal 1?”. “Naturalmente qualche elemento cambierà. Per dire una cosa che può essere abbastanza importante, Zhegrova giocherà dall’inizio “. 🔗 Leggi su Lapresse.it