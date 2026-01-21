Champions League oggi Juventus-Benfica | orario probabili formazioni dove vederla in tv

La Juventus affronta oggi il Benfica nella fase a gironi della Champions League, mercoledì 21 gennaio 2026. Di seguito, orario, probabili formazioni e modalità di visione in diretta televisiva. Una partita importante per le sorti del girone, che richiede attenzione e strategia da parte di entrambe le squadre. Ecco tutte le informazioni utili per seguire l'evento in modo chiaro e preciso.

La Juventus torna protagonista in Champions League nella serata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, con una sfida cruciale per il prosieguo del cammino europeo. All'Allianz Stadium arriva il Benfica di José Mourinho per la settima giornata della fase campionato, in un match che rappresenta uno snodo fondamentale per entrambe le squadre nella corsa alla qualificazione ai playoff.

