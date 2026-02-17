Champions Lang e Cabal affossano la Juventus che perde 5-1 col Galatasaray

Lang e Cabal hanno deciso la partita, portando il Galatasaray a schiantare la Juventus con un secco 5-1. La squadra turca ha dominato fin dall’inizio, sfruttando errori difensivi e occasioni più chiare. La Juventus, ancora sotto shock per le polemiche del derby d’Italia, non è riuscita a reagire. La sconfitta pesante si aggiunge alle difficoltà recenti dei bianconeri.

Dopo le tante polemiche dopo il derby d'Italia, la Juventus non riesce a ritrovare un po' di pace nemmeno in Champions. La trasferta ad Istanbul contro il Galatasaray di Osimhen ed Icardi si trasforma in un'umiliazione storica per i bianconeri, che crollano nella ripresa ed incassano ben cinque reti. Se nel primo tempo era stato Koopmeiners a tenere a galla i bianconeri, la sostituzione dell'ammonito Cambiaso con Cabal è disastrosa: il colombiano ha sulla coscienza le due reti che segnano il sorpasso del Gala. Come se non bastasse, si prende due gialli evitabili in pochi minuti e lascia la Juventus in dieci per quasi mezz'ora.