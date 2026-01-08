Juventus sondaggio del Galatasaray per Koopmeiners | no a gennaio

Da stilejuventus.com 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Galatasaray ha avviato un sondaggio per Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus arrivato a Torino nell’estate 2023 dall’Atalanta. Tuttavia, secondo le fonti, il club turco non intende fare offerte a gennaio e il giocatore rimane sotto contratto con i bianconeri. La situazione del trasferimento del giocatore rimane quindi invariata, con possibili sviluppi futuri da monitorare.

Nuovo sondaggio dalla Turchia per un big della Juventus. Il Galatasaray ha avviato contatti esplorativi per Teun Koopmeiners, centrocampista bianconero arrivato a Torino la scorsa estate dall’Atalanta con un investimento pesante. L’idea del club di Istanbul è chiara: operazione in prestito con opzione di riscatto a cifre contenute. Una formula che, allo stato attuale, non trova alcuna apertura da parte della Juventus, intenzionata a trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione. A gennaio, la posizione del club è netta: nessuna uscita. Scenario diverso più avanti. In estate, con una possibile ristrutturazione della rosa, la dirigenza bianconera potrebbe tornare a valutare offerte anche per l’olandese, ma solo a condizioni economiche molto diverse da quelle oggi ipotizzate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

juventus sondaggio del galatasaray per koopmeiners no a gennaio

© Stilejuventus.com - Juventus, sondaggio del Galatasaray per Koopmeiners: no a gennaio

Leggi anche: Perin Genoa: sondaggio del Grifone per il portiere della Juventus! I possibili scenari sul mercato in vista della sessione di gennaio

Leggi anche: Osimhen via dal Galatasaray a gennaio? Ecco la verità dopo le recenti voci sull’ex obiettivo della Juventus: rivelazione su quello che accadrà in inverno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

juventus sondaggio galatasaray koopmeinersFrattesi indeciso, il Galatasaray ora punta Koopmeiners: ma la Juventus... - Dopo aver messo nel mirino Davide Frattesi che però sembra molto indeciso su un possibile trasferimento il Turchia, il Galatasaray avrebbe puntato un altro centrocampista della ... tuttojuve.com

juventus sondaggio galatasaray koopmeinersDalla Turchia: il Galatasaray su Koopmeiners. Le ultime e la posizione della Juventus - Siamo nella fase embrionale della questione: gli aranciorossi hanno in mente un prestito con diritto di riscatto inferiore ai 30 milioni di euro, formula, questa, che HT Spor spiega essere non gradita ... msn.com

juventus sondaggio galatasaray koopmeinersKoopmeiners, 2025 insufficiente a causa dei primi otto mesi, il 2026 può solo essere un anno migliore - Teun Koopmeiners, il 2025 tra aspettative e rendimento Il 2025 di Teun Koopmeiners è stato un anno complesso, segnato da aspettative molto elevate. tuttojuve.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.