Juventus sondaggio del Galatasaray per Koopmeiners | no a gennaio

Il Galatasaray ha avviato un sondaggio per Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus arrivato a Torino nell’estate 2023 dall’Atalanta. Tuttavia, secondo le fonti, il club turco non intende fare offerte a gennaio e il giocatore rimane sotto contratto con i bianconeri. La situazione del trasferimento del giocatore rimane quindi invariata, con possibili sviluppi futuri da monitorare.

Nuovo sondaggio dalla Turchia per un big della Juventus. Il Galatasaray ha avviato contatti esplorativi per Teun Koopmeiners, centrocampista bianconero arrivato a Torino la scorsa estate dall’Atalanta con un investimento pesante. L’idea del club di Istanbul è chiara: operazione in prestito con opzione di riscatto a cifre contenute. Una formula che, allo stato attuale, non trova alcuna apertura da parte della Juventus, intenzionata a trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione. A gennaio, la posizione del club è netta: nessuna uscita. Scenario diverso più avanti. In estate, con una possibile ristrutturazione della rosa, la dirigenza bianconera potrebbe tornare a valutare offerte anche per l’olandese, ma solo a condizioni economiche molto diverse da quelle oggi ipotizzate. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, sondaggio del Galatasaray per Koopmeiners: no a gennaio Leggi anche: Perin Genoa: sondaggio del Grifone per il portiere della Juventus! I possibili scenari sul mercato in vista della sessione di gennaio Leggi anche: Osimhen via dal Galatasaray a gennaio? Ecco la verità dopo le recenti voci sull’ex obiettivo della Juventus: rivelazione su quello che accadrà in inverno Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Frattesi indeciso, il Galatasaray ora punta Koopmeiners: ma la Juventus... - Dopo aver messo nel mirino Davide Frattesi che però sembra molto indeciso su un possibile trasferimento il Turchia, il Galatasaray avrebbe puntato un altro centrocampista della ... tuttojuve.com

