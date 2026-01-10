Juventus sirene turche per Koopmeiners | offerta dal Galatasaray

Il Galatasaray ha manifestato interesse per Teun Koopmeiners, avanzando un’offerta per il centrocampista della Juventus. La società turca, già interessata a Davide Frattesi, cerca di rafforzare il reparto con un nuovo nome. La trattativa è in fase preliminare, e resta da capire se si svilupperà in modo positivo per entrambe le parti. La Juventus valuterà l’offerta e le eventuali implicazioni future.

Il Galatasaray ci prova per Koopmeiners Il Galatasaray, che aveva già messo Davide Frattesi nel mirino, prova a dare l'assalto a Teun Koopmeiners. Dopo aver messo nel mirino Davide Frattesi che però sembra molto indeciso su un possibile trasferimento il Turchia, il Galatasaray avrebbe puntato un altro centrocampista della Serie

Juventus, offerta per Koopmeiners: ecco formula e prezzo finale - Offerta di prestito con diritto di riscatto a 25 milioni dal Galatasaray ... calciomercato.it

Koopmeiners lascia la Juventus? In Turchia danno il Galatasaray sull'olandese - L'avventura alla Juventus di Teun Koopmeiners (27 anni) stenta ancora a decollare, in questa sua seconda stagione con i bianconeri l'olandese. tuttomercatoweb.com

?La Juve risolve con Tudor ? | ?Sirene turche per Koopmeiners e Openda?

Sirene inglesi per Davide Frattesi, ma il centrocampista azzurro aspetta un'altra chiamata... https://www.internews24.com/mercato-inter-frattesi-nottingham-juventus-ultime/ #Frattesi #Inter #Calciomercato - facebook.com facebook

(TS) "Yildiz 2031: la Juventus rilancia sul prolungamento per allontanare le sirene di Premier e Real" ow.ly/Nm2i50XPTZV x.com

