Segui in tempo reale il riscaldamento delle squadre prima di Sassuolo-Juventus, partita valida per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. Qui troverai aggiornamenti sulla fase pre-partita, insieme a sintesi, moviola, tabellino e cronaca completa del match. Resta con noi per tutte le informazioni più recenti su questa importante sfida del campionato italiano.

di Marco Baridon Sassuolo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526. La Juve vuole rialzarsi subito dopo il deludente pareggio contro il Lecce e tornare alla vittoria nella delicata trasferta odierna contro il Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sassuolo Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 20.45 Migliore in campo Juve. al termine del match Sassuolo Juve 0-0: risultato e tabellino. Sassuolo: Muric, Doig, Walukiewicz, Matic, Idzes, Thorstvedt, Iannoni, Laurienté, Muharemovic, Koné, Pinamonti. All. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sassuolo Juve LIVE: riscaldamento in corso

Leggi anche: Fiorentina Juve LIVE: riscaldamento in corso

Leggi anche: Bodo Glimt Juve LIVE: riscaldamento in corso

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Qui Sassuolo - Prima seduta in vista della Juve. Domani le parole di Grosso.

Sassuolo-Juventus: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Juventus, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 20:45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn ... tuttosport.com