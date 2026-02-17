Galatasaray Juve LIVE | l’avvicinamento al match di Rams Park le ultime sulle possibili scelte di Spalletti

Il Galatasaray ha annunciato la formazione ufficiale prima del match contro la Juventus, deciso da Spalletti con diverse rotazioni. La partita si svolge a Rams Park, dove i tifosi turchi hanno già invaso gli spalti con entusiasmo. I giocatori delle due squadre si stanno preparando negli spogliatoi, pronti a scendere in campo tra pochi minuti.

di Marco Baridon Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l’andata dei playoff contro il Galatasaray. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Galatasaray Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Galatasaray Juve: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

