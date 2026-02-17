Il Galatasaray ha annunciato la formazione ufficiale prima del match contro la Juventus, deciso da Spalletti con diverse rotazioni. La partita si svolge a Rams Park, dove i tifosi turchi hanno già invaso gli spalti con entusiasmo. I giocatori delle due squadre si stanno preparando negli spogliatoi, pronti a scendere in campo tra pochi minuti.

di Marco Baridon Galatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata dei playoff di Champions League. Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri è ora tempo di rituffarsi in Champions League. Al Rams Park di Istanbul, va in scena l’andata dei playoff contro il Galatasaray. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Galatasaray Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.45 Migliore in campo Juve. Al termine del match Galatasaray Juve 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Galatasaray Juve: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Galatasaray Juve LIVE: l’avvicinamento al match di Rams Park, le ultime sulle possibili scelte di Spalletti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.