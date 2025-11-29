Juve Cagliari LIVE | l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium le ultime sulle possibili scelte di Spalletti

di Marco Baridon Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo aver ritrovato la vittoria in Champions League col Bodo Glimt, la Juve vuol tornare ai tre punti anche in campionato per rimanere in scia quarto posto. Bianconeri che ospitano il Cagliari. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cagliari 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Cagliari 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juve Cagliari: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Cagliari LIVE: l’avvicinamento al match dell’Allianz Stadium, le ultime sulle possibili scelte di Spalletti

Altri contenuti sullo stesso argomento

Juve-Cagliari, il pronostico: Spalletti prova l'allungo Champions Vai su X

Juve-Cagliari ? Osservato speciale tra i rossoblu - facebook.com Vai su Facebook

Juventus-Cagliari, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Dopo la vittoria in Champions contro il Bodo Glimt, i bianconeri di Spalletti riprendono il cammino in campionato ospitando allo Stadium la formazione di Pisacane ... Secondo tuttosport.com

Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Juve Cagliari LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato all’Allianz Stadium) – Dopo aver ritrovato la vittoria in Champio ... Scrive juventusnews24.com

Juve Cagliari streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dei bianconeri all’Allianz Stadium. Ultimissime - Juve Cagliari streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dei bianconeri all’Allianz Stadium, valida per la 13ª giornata di Serie A 2025/26 Archiviata la lunga e gelida trasferta norvegese, la ... Segnala juventusnews24.com