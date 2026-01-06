Frattesi Juve Tuttosport | il giocatore spera ancora nei bianconeri! A che punto è la trattativa col Galatasaray

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Davide Frattesi mantiene la speranza di trasferirsi alla Juventus. Attualmente, si conoscono gli sviluppi della trattativa tra l’Inter e il Galatasaray, mentre il centrocampista attende una risposta ufficiale. La situazione resta in evoluzione e il suo futuro potrebbe ancora risolversi in modo diverso, con la Juventus che continua a monitorare con attenzione gli sviluppi.

Frattesi Juve (Tuttosport): il giocatore spera ancora nei bianconeri! A che punto è la trattativa tra l'Inter e il Galatasaray. Il futuro di Davide Frattesi si intreccia inevitabilmente con la sfida di questa sera al Mapei Stadium tra la sua ex squadra, il Sassuolo, e la Juventus, club che potrebbe accoglierlo a breve. Nonostante il forte pressing del Galatasaray, il centrocampista romano sembra avere le idee chiare sulla sua destinazione preferita. Lo scrive Tuttosport. Il fattore Spalletti e la preferenza bianconera. Il legame con Luciano Spalletti rappresenta l'ago della bilancia in questa trattativa.

