Frattesi Juve Tuttosport | il giocatore spera ancora nei bianconeri! A che punto è la trattativa col Galatasaray
Secondo quanto riportato da Tuttosport, Davide Frattesi mantiene la speranza di trasferirsi alla Juventus. Attualmente, si conoscono gli sviluppi della trattativa tra l’Inter e il Galatasaray, mentre il centrocampista attende una risposta ufficiale. La situazione resta in evoluzione e il suo futuro potrebbe ancora risolversi in modo diverso, con la Juventus che continua a monitorare con attenzione gli sviluppi.
Frattesi Juve (Tuttosport): il giocatore spera ancora nei bianconeri! A che punto è la trattativa tra l’Inter e il Galatasaray. Il futuro di Davide Frattesi si intreccia inevitabilmente con la sfida di questa sera al Mapei Stadium tra la sua ex squadra, il Sassuolo, e la Juventus, club che potrebbe accoglierlo a breve. Nonostante il forte pressing del Galatasaray, il centrocampista romano sembra avere le idee chiare sulla sua destinazione preferita. Lo scrive Tuttosport. Il fattore Spalletti e la preferenza bianconera. Il legame con Luciano Spalletti rappresenta l’ago della bilancia in questa trattativa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Frattesi Juve: trattativa non semplice ma le parti continueranno a dialogare nei prossimi giorni. Il punto sul futuro del centrocampista
Leggi anche: Mandas Juve: il portiere ci spera ancora! Vuole aspettare i bianconeri ma c’è un maxi intrigo col Genoa
Carnevali: Frattesi e la Juve, vi spiego. Locatelli venduto all'Arsenal! Muharemovic magari...; Frattesi, c’è solo la Juve: no secco al Fenerbahçe, la cifra che chiede l’Inter e il fattore tempo; Calciomercato Juve, ora tocca a Comolli: Gatti e Miretti sul piatto, Schlager e Frattesi temi caldi; Frattesi alla Juve, la pista mercato si scalda: l’Inter apre alla nuova formula.
TS – Frattesi, Juve in corsa: condizioni uguali al Galatasaray. Ingaggio top, ma il giocatore - Il centrocampista dell'Inter potrebbe lasciare Milano a gennaio e in cima alle sue preferenze ci sarebbe la Juventus di Spalletti ... msn.com
L’Inter ha deciso: per Frattesi non arriverà nessuno - Chivu avanti con 6 centrocampisti ma sull’azzurro c’è il pressing del Galatasaray. tuttosport.com
La Juventus punta su Frattesi, ma spunta a sorpresa l’opzione Maldini - Scopri le mosse di mercato della Juventus per rafforzare centrocampo e attacco a gennaio. newsmondo.it
Nuovi contatti tra Inter e Galatasaray con Frattesi che apre alla destinazione turca Si fa più difficile il suo trasferimento alla Juventus Le ultime novità nel primo commento - facebook.com facebook
C’è davvero qualcuno che pensa che alla #Juventus si mettano davanti a un computer, inseriscano dei parametri e l’algoritmo poi indichi i nomi dei calciatori da prendere. E tra i nomi fatti dall’algoritmo vengono fuori #Chiesa e #Frattesi x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.