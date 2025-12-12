Sabatini durissimo | Juve? La squadra è stata rasa al suolo due anni fa | adesso ci vuole tempo Ecco cosa potrebbe salvare la stagione

Sabatini analizza la situazione attuale della Juventus, sottolineando le profonde difficoltà affrontate negli ultimi due anni. La squadra ha subito un tracollo importante, ma si prospettano possibilità di recupero e rinascita. Ecco le parole del dirigente, che evidenziano la necessità di pazienza e tempo per risollevare i bianconeri.

Sabatini, la dura verità sulla Juventus: la squadra è stata rasa al suolo due anni fa. Serve tempo per crescere, ma un posto nelle prime quattro è un obiettivo realistico. Sandro Sabatini, nel suo canale YouTube, ha offerto una metafora incisiva per descrivere il momento attuale che sta vivendo la Juventus. Il noto opinionista ha paragonato la situazione bianconera a quella di un albero appena tagliato, sottolineando la necessità di pazienza e tempo per la rinascita del club. Secondo Sabatini, la Juventus è stata rasa al suolo due anni fa e ora è come un albero che si pianta e per crescere ci vogliono degli anni. Juventusnews24.com

