Gabriele Muccino sbarca a teatro | A casa tutti bene in scena al Diana di Napoli

Gabriele Muccino porta il suo film “A casa tutti bene” sul palco del Teatro Diana di Napoli, per la prima volta alla regia teatrale. La produzione si presenta con un cast di attori professionisti e viene rappresentata in due serie di repliche, dal 25 febbraio all’8 marzo. Muccino, famoso per i suoi film di successo, ha deciso di sperimentare il teatro, trasformando la storia in uno spettacolo dal vivo che coinvolge il pubblico della città.

Il regista, ora nelle sale con Le cose non dette e impegnato tra promozione e nuova serie Sky sul delitto Gucci, porta in scena la famiglia Ristuccia con Giuseppe Zeno nel cast Dopo il cinema e la televisione, ora il palcoscenico. A casa tutti bene diventa spettacolo teatrale e arriva a Napoli: dal 25 al 28 febbraio e dall'1 all'8 marzo sarà in scena al Teatro Diana, con la regia di Gabriele Muccino, al suo esordio assoluto alla guida di uno spettacolo teatrale. Dal set al palco, passando per il tour promozionale del suo ultimo film. Per Gabriele Muccino questo è un periodo senza pause: è attualmente al cinema con "Le cose non dette", che sta ottenendo buoni risultati al box office, è impegnato negli incontri con il pubblico e si prepara alla partenza del set della miniserie prodotta da Sky Original dedicata al caso dell'omicidio Gucci.

Gabriele Muccino porta a teatro “A casa tutti bene” per il suo debutto come regista teatrale, a causa del grande successo ottenuto dal film omonimo che ha vinto il David di Donatello dello Spettatore e un Premio Speciale.

Gabriele Muccino porta a Pistoia lo spettacolo ‘A casa tutti bene’ a causa della sua popolarità cinematografica, attirando molti spettatori locali.

