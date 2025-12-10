Futuro nel Cuore Rotary Club Porte di Napoli e Gruppo Di Tella insieme per la prevenzione pediatrica

Il Rotary Club Porte di Napoli e il Gruppo Di Tella uniscono le forze per promuovere la prevenzione pediatrica con l'iniziativa

Il Rotary Club Afragola–Frattamaggiore “Porte di Napoli” e il Gruppo Di Tella annunciano l’avvio di una iniziativa solidale finalizzata all’acquisizione di un ecografo destinato al progetto di prevenzione pediatrica “Futuro nel Cuore”. La raccolta fondi si svolgerà dal 10 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026 all’interno dei supermercati del Gruppo Di Tella, dove i clienti potranno contribuire con una donazione volontaria alle casse. L’intero ricavato sarà versato sul conto del Rotary Club e destinato esclusivamente all’acquisto dell’apparecchiatura. Giunto alla sua quinta edizione, il progetto Futuro nel Cuore promuove attività di prevenzione cardiovascolare in età pediatrica attraverso screening cardiologici gratuiti, che comprendono visita specialistica completa, Ecocardiogramma Color Doppler 2D, elettrocardiogramma e screening aritmico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it