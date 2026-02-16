Futuro nazionale Vannacci presenta lo statuto | no a ideologia gender e cittadinanza in regalo

Roberto Vannacci ha presentato lo statuto di Futuro Nazionale, spiegando che il documento respinge l’ideologia gender e la cittadinanza automatica. La scelta nasce dalla volontà di tutelare i valori tradizionali e mettere al primo posto la sicurezza delle famiglie italiane. Nel testo si legge che il partito si oppone a decisioni che, secondo loro, minano l’identità nazionale. Vannacci ha sottolineato l’importanza di difendere la cultura e l’unità del paese contro le influenze esterne.

Futuro Nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, svela lo statuto. "Delinea alcuni valori fondamentali e non negoziabili. Abbiamo messo nero su bianco davanti a un notaio quello che abbiamo scolpito nel cuore da sempre, valori che purtroppo altri hanno abbandonato e ai quali si richiamano solo in campagna elettorale", fanno sapere in una nota i deputati Emanuele Pozzolo, Rossano Sasso e Edoardo Ziello. "Ai punti 6 e 7 dell'articolo 2 si professa la ' lotta coraggiosa ai progetti di creazione del nuovo senso comune costruiti su ideologia gender, ideologia woke, cancel culture, immigrazionismo e negazione di quelle virtù che hanno fatto grande l'Italia'.