Vannacci presenta ufficialmente il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, in Toscana. Lo statuto è un documento chiaro: il partito si schiera contro l’ideologia gender, il woke, il cancel culture e l’immigrazionismo. Promette di difendere i valori tradizionali italiani, come la famiglia, la sanità, il lavoro e le forze dell’ordine. La presentazione ufficiale avviene davanti a un notaio, mentre il leader spiega che il suo obiettivo è contrastare i progetti che vogliono cambiare la cultura e l’identità del Paese.

Ci sono “la lotta coraggiosa ai progetti di creazione del nuovo senso comune costruiti su ideologia gender, ideologia woke, cancel culture, immigrazionismo ” e la “difesa non negoziabile della sanità, del lavoro, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, delle forze armate, delle forze dell’ordine e della famiglia naturale formata da un uomo e da una donna” tra i pilastri elencati nello statuto in 56 articoli di Futuro Nazionale, il neopartito di Roberto Vannacci, firmato nei giorni scorsi davanti a un notaio in Toscana. Il documento indica cinque soci fondatori di cui Vannacci è presidente nazionale con un mandato di tre anni, con il compito tra l’altro di convocare il congresso nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo statuto di Futuro nazionale di Vannacci: “Lotta a ideologia gender, woke e immigrazionismo” e difesa dell'”identità tradizionale italiana”

Approfondimenti su Futuro nazionale

Vannacci annuncia che Futuro Nazionale è ufficialmente nato.

Vannacci annuncia che questa mattina è nato ufficialmente il suo partito, Futuro Nazionale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Futuro nazionale

Argomenti discussi: La Lega prepara la proposta anti-traditori. Vannacci registra lo statuto di Futuro Nazionale; Vannacci vara Futuro Nazionale. Saremo in campo per Politiche; È nato Futuro Nazionale, Vannacci: Stamattina abbiamo registrato lo statuto. Il simbolo? È stato depositato lo scorso 24 gennaio; Vannacci, Futuro Nazionale è nato stamattina, registrato lo statuto.

Difesa confini, famiglia naturale e vita, ecco lo Statuto di Vannacci in 56 articoliSi chiama 'Futuro Nazionale con Roberto Vannacci' il nuovo partito fondato dall'ex capo della Folgore, e poi vicesegretario della Lega. Così si legge nell'art.1 dello Statuto, registrato lo scorso set ... adnkronos.com

FUTURO VANNACCI È nato Futuro Nazionale, Vannacci ufficializza il partito: Registrato lo statutoAlla fine il passo è stato compiuto. Futuro Nazionale è ufficialmente nato. A certificarlo è Roberto Vannacci, che sabato 7 febbraio, a margine di un incontro pubblico a Chiavari, ha annunciato la r ... statoquotidiano.it

FUTURO VANNACCI // È nato “Futuro Nazionale”, Vannacci ufficializza il partito: “Registrato lo statuto” #Vannacci #futuronazionale - facebook.com facebook

«Il simbolo per la registrazione di Futuro Nazionale è stato depositato il 24 gennaio scorso – ha detto Vannacci– oggi abbiamo registrato lo statuto del partito presso il notaio». x.com