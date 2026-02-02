Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Alphadjo Cissè dal Verona. Il giovane centrocampista del 2006 arriva a titolo definitivo e rappresenta un investimento per il futuro della squadra. La società rossonera punta molto su di lui e spera di vederlo crescere in un ambiente competitivo.

(fonte: acmilan.com) - AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Hellas Verona il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alphadjo Cissè. Contestualmente, il centrocampista classe 2006 proseguirà la sua avventura all'US Catanzaro con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso. Nato a Treviso il 22 ottobre 2006, Cissè è cresciuto nei settori giovanili del Giorgione e dell'Hellas Verona, club con cui si è affermato come uno dei profili più interessanti della propria generazione. La stagione 202324 ne ha segnato la definitiva consacrazione: 16 reti realizzate con la formazione Primavera e l'esordio in Serie A, avvenuto nel maggio 2024. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ora è ufficiale: Milan colpo per il futuro. Preso Alphadjo Cissè a titolo definitivo

