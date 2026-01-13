Io sono notizia Francesco Costabile attacca Netflix | il regista di Familia contro la docuserie su Corona

Francesco Costabile, regista di Familia e candidato all'Oscar con il suo film, critica Netflix per la docuserie su Corona. Attraverso un post sui social, il regista esprime il suo disappunto sulla rappresentazione proposta dalla piattaforma di streaming. La polemica coinvolge l'industria cinematografica italiana e solleva questioni sulla qualità e l’autenticità delle produzioni digitali.

Il regisat del film selezionato per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar, ha pubblicato un duro messaggio sui social contro lo streamer. Il regista Francesco Costabile ha espresso una dura critica nei confronti della docuserie Netflix Io sono notizia, dedicata a Fabrizio Corona. Attraverso una storia pubblicata sui social, Costabile ha puntato il dito contro lo streamer. Costabile ha contestato a Netflix la scelta di investire su un prodotto che dà voce ad una figura che rivendica comportamenti gravi e controversi legati alla propria vita privati per trasformarli in un contenuto da monetizzare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Io sono notizia, Francesco Costabile attacca Netflix: il regista di Familia contro la docuserie su Corona Leggi anche: Fabrizio Corona – Io sono notizia, su Netflix la docuserie: quando esce Leggi anche: Scandalo Fabrizio Corona su Netflix: Io Sono Notizia, la docuserie che fa discutere La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fabrizio Corona, quasi 800mila euro di fondi pubblici per il documentario “Io sono notizia”; Fabrizio Corona: Io sono notizia, il trailer della serie Netflix; La storia di Fabrizio Corona, protagonista della docuserie «Io sono notizia» da venerdì 9 gennaio su Netflix. L'ex Nina Moric: «Un pagliaccio»; Fabrizio sta diritto Il documentario su Corona dice più sui documentaristi scarsi che su Corona. Io sono notizia, Francesco Costabile attacca Netflix: il regista di Familia contro la docuserie su Corona - Il regisat del film selezionato per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar, ha pubblicato un duro messaggio sui social contro lo streamer. movieplayer.it

