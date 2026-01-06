Pasolini oracolo per capire il presente Parla il regista cosentino Francesco Costabile

6 gen 2026

Il regista Francesco Costabile analizza come Pasolini rappresenti ancora oggi un punto di riferimento per interpretare il presente. Le sue opere e le sue parole riflettono un impegno artistico radicato in visioni chiare e profonde del mondo circostante, offrendo strumenti di lettura e comprensione delle sfide contemporanee.

Le idee, le parole, i pensieri e le immagini sono chiari, densi di un impegno artistico che è figlio di visioni ben precise del proprio mondo circostante. È questo, almeno, che traspare con facilità durante una chiacchierata con Francesco Costabile, regista, originario di Cosenza, che per ultimo ha firmato il fortunato «Familia»: otto candidature ai David di Donatello, cinque ai Nastri d'argento,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

