Pasolini oracolo per capire il presente Parla il regista cosentino Francesco Costabile
Il regista Francesco Costabile analizza come Pasolini rappresenti ancora oggi un punto di riferimento per interpretare il presente. Le sue opere e le sue parole riflettono un impegno artistico radicato in visioni chiare e profonde del mondo circostante, offrendo strumenti di lettura e comprensione delle sfide contemporanee.
Le idee, le parole, i pensieri e le immagini sono chiari, densi di un impegno artistico che è figlio di visioni ben precise del proprio mondo circostante. È questo, almeno, che traspare con facilità durante una chiacchierata con Francesco Costabile, regista, originario di Cosenza, che per ultimo ha firmato il fortunato «Familia»: otto candidature ai David di Donatello, cinque ai Nastri d'argento,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
