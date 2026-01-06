Pasolini oracolo per capire il presente Parla il regista cosentino Francesco Costabile

Il regista Francesco Costabile analizza come Pasolini rappresenti ancora oggi un punto di riferimento per interpretare il presente. Le sue opere e le sue parole riflettono un impegno artistico radicato in visioni chiare e profonde del mondo circostante, offrendo strumenti di lettura e comprensione delle sfide contemporanee.

