Il Messina Futsal batte la Junior Domitia e cala il poker di vittorie consecutive

Il Messina Futsal ottiene la quarta vittoria consecutiva battendo 6-4 la Junior Domitia nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2. La squadra si conferma in crescita, consolidando la propria posizione in classifica grazie a una prestazione equilibrata e determinata.

Quarta vittoria di fila del Messina Futsal, che si è imposto per 6 a 4 sul campo della Junior Domitia nella 3^ giornata di ritorno del campionato di Serie A2 di calcio a 5. La partita, seconda in trasferta per la capolista del girone D, è stata emozionante e palpitante fino al suono della sirena.

Messina Futsal sul campo della Junior Domitia nella seconda trasferta consecutivaIl Messina Futsal affronta la Junior Domitia nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2.

