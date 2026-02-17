A Pordenone, due persone hanno rubato dei calcoli renali del giornalista Giuseppe Ragogna, scambiandoli per pepite d’oro. Il fatto è avvenuto in modo incredibile: i malviventi hanno preso dei piccoli frammenti di pietra, senza rendersi conto che si trattava di materiali biologici. Il giornalista aveva lasciato i calcoli sul tavolo di casa, senza immaginarne il rischio che qualcuno potesse scambiarli per oggetti di valore.

Cosa è successo a Pordenone? Il furto dei calcoli renali scambiati per oro. Pensavano di aver trovato due pepite preziose. Sono usciti con due calcoli renali. È successo a Pordenone, in un appartamento del centro, dove lunedì sera due ladri hanno messo a soqquadro la casa dell’ex vicedirettore del Messaggero Veneto, Giuseppe Ragogna. Il bottino? Una manciata di monete e banconote estere – dollari e sterline conservati come ricordo di viaggio, per un valore complessivo che non supera i 150 euro – e una scatolina metallica contenente due piccoli oggetti chiari, irregolari, che ai malviventi devono essere sembrati frammenti d’oro grezzo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Furto surreale a Pordenone: rubano “pepite d’oro”, erano calcoli renali del giornalista Giuseppe Ragogna

Ladri rubano "pepite" in casa, ma erano calcoli renali appena analizzati: "derubato" l'ex vicedirettore del Messaggero Veneto, Giuseppe RagognaI ladri hanno svaligiato la casa di Giuseppe Ragogna a Pordenone pensando di rubare oggetti di valore, ma si sono trovati davanti a un colpo diverso.

Ladri entrano in casa e rubano una scatolina con dentro due pepite: “Pensavano fossero oro o pietre preziose, ma erano i miei calcoli renali”Due ladri sono entrati in una casa pensando di trovare oggetti di valore, ma hanno portato via una scatolina con due pepite.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.