Fermati in auto con 300 gioielli Avevano anche arnesi da scasso Tre denunciati | due sono minori

Durante un controllo, tre persone sono state denunciate dopo essere state trovate in possesso di circa 300 gioielli, strumenti da scasso e una somma di denaro contante. Due dei soggetti sono minori. L’intervento ha evidenziato un tentativo di furto o ricettazione, evidenziando l’importanza della vigilanza e delle procedure di sicurezza nelle operazioni di prevenzione.

In auto avevano un carico pesante, non certo due valigie per la settimana bianca, ma circa 300 monili e gioielli di varia natura, contenuti in portagioie, oltre a una somma in contanti e a strumenti da scasso. Insomma, un carico a dir poco sospetto. A scoprirlo è stata la polizia locale di Prato durante un controllo. Una pattuglia del reparto motociclisti ha fermato infatti nella giornata di lunedì una vettura con targa straniera, con all'interno tre persone di nazionalità croata, due delle quali minorenni. Dagli accertamenti fatti nell'immediato dagli agenti della polizia locale è emerso che tutte le persone all'interno dell'auto, compresi i minorenni, risultano avere precedenti per reati contro il patrimonio.

