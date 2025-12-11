Fermati al posto di blocco avevano gioielli nascosti negli slip | avevano truffato un' anziana per 40mila euro

Due uomini fermati al posto di blocco di Milano avevano nascosti gioielli negli slip, dopo aver truffato un’anziana per 40 mila euro. La loro tentativa di fuga e la scoperta dei furti hanno portato all’arresto, svelando un tentativo di eludere la legge e recuperare il bottino nascosto.

Avevano appena truffato un'anziana ed erano quasi riusciti a farla franca, persino al posto di blocco della polizia locale di Milano. Ma poco dopo sono stati scoperti. Arrestati due uomini di 38 e 39 anni, entrambi italiani, per truffa in concorso. Il posto di bloccoGli agenti della Locale di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

