Furto di legna nei Monti del Partenio | 55enne denunciato dai Carabinieri Forestali

Un uomo di 55 anni è stato denunciato dai Carabinieri Forestali dopo aver tentato di rubare legna nei Monti del Partenio. La sua azione ha causato preoccupazione per il rischio di frane in un’area protetta, dove stava caricando circa 20 quintali di quercia. Durante il controllo, i militari hanno sequestrato la legna, una motosega e il veicolo usato per il furto.

Bloccato mentre caricava 20 quintali di quercia in un'area paesaggisticamente vincolata ad alto rischio frana; sequestrati legna, motosega e veicolo. Nell'ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria competente, un 55enne del posto, per furto di legna in area vincolata. Nello specifico, l'attività capillare del controllo del territorio, permetteva ai militari, di rintracciare un uomo che caricava a bordo del suo autoveicolo, circa 20 quintali di legna di specie quercina, appena tagliata nel bosco circostante.