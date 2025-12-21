Ausonia armi custodite in modo irregolare | 55enne denunciato dai Carabinieri

I militari della Stazione Carabinieri di Ausonia hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino un 55enne, pensionato del posto, per i reati di omessa custodia di armi e omessa denuncia di munizioni. Nel corso di un controllo amministrativo presso la sua abitazione, finalizzato alla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

