Ausonia armi custodite in modo irregolare | 55enne denunciato dai Carabinieri
I militari della Stazione Carabinieri di Ausonia hanno deferito alla Procura della Repubblica di Cassino un 55enne, pensionato del posto, per i reati di omessa custodia di armi e omessa denuncia di munizioni. Nel corso di un controllo amministrativo presso la sua abitazione, finalizzato alla. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
