La terra si muove di nuovo a Niscemi. La prossima settimana, le piogge torneranno a colpire il costone già devastato, aumentando il rischio di frane. La Regione ha pubblicato un dossier che mette in allarme: il rischio è ancora elevato dopo i segnali di instabilità evidenziati già nel 2022. La preoccupazione cresce tra residenti e autorità, che temono un peggioramento della situazione.

Niscemi (Caltanisetta), 30 gennaio 2026 – Dalla p rossima settimana tornano le piogge in tens e sul costone già devastato. La zona rossa rischia di allargarsi verso il centro di Niscemi mentre un documento del 2022 dimostra che tutti sapevano. E nei tunnel giacciono da vent’anni strumenti di monitoraggio mai controllati. Il peggio potrebbe non essere alle spalle per il ‘Vajont siciliano’. Mentre il paese conta i danni di due frane devastanti in soli nove giorni – quella del 16 gennaio in contrada Canale e il crollo del 25 gennaio a Sante Croci che ha isolato oltre 500 famiglie, con 1.309 sfollati –, le previsioni meteo lanciano un nuovo allarme, costringendo i 4. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Niscemi, allarme frana già nel 2022. Spunta un dossier della Regione: "La terra si muove, rischio elevato"

La frana a Niscemi torna a fare paura.

A Niscemi, in Sicilia, la terra continua a tremare e a cedere.

