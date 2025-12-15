Firenze | furto con spaccata di notte in una farmacia del centro portati via 200 euro

Nella notte tra il 14 e il 15 dicembre 2025, una farmacia nel centro storico di Firenze è stata vittima di un furto con spaccata. I malviventi hanno portato via circa 200 euro, causando danni e preoccupazione tra i residenti e le attività della zona.

