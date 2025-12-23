Furto con spaccata alla Piattaforma | vetrina in frantumi rubati soldi e computer

Furto con spaccata alla Piattaforma. Ennesimo episodio di vandalismo alla vigilia di Natale a Umbertide con una vetrina distrutta, un portatile rubato e il fondo cassa svuotato.L'episodio è avvenuto la notte scorsa alla Piattaforma a Umbertide, in via dei Patrioti. "Al di là del danno economico.

