Auto come ariete nel centro commerciale a Viterbo furto in gioielleria | FOTO

Nella notte della Befana, al centro commerciale Spazio Conad di Viterbo, si è verificato un furto in una gioielleria. Un’auto, presumibilmente coinvolta in modo intenzionale, è stata trovata nel parcheggio, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dell’area. La polizia sta indagando sull’accaduto, cercando di ricostruire l’intera dinamica dell’episodio.

Furto temerario e presumibilmente studiato nei dettagli nella notte della Befana al centro commerciale Spazio Conad di via garbini a Viterbo. Intorno alle 2 tra il 5 e il 6 gennaio una banda composta da almeno cinque ladri ha fatto irruzione nella struttura usando un'auto come ariete e prendendo.

