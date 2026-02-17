Fuori dalle Olimpiadi La campionessa italiana esclusa dai Giochi | la notizia poco fa

Una campionessa italiana di biathlon è stata esclusa dai Giochi invernali a causa di una positività al farmaco letrozolo. La decisione è arrivata poco prima dell’inizio delle competizioni e ha sorpreso molti, soprattutto perché l’atleta era tornata in squadra dopo aver scontato una sospensione. La sua assenza potrebbe influenzare le possibilità di medaglia della nazionale azzurra.

Nel pieno delle Olimpiadi invernali, una decisione legata al biathlon azzurro ha attirato l'attenzione: un'atleta rientrata formalmente dopo una sospensione per positività al letrozolo non prenderà comunque parte ai Giochi. La vicenda riguarda la convocazione olimpica e le scelte tecniche operate a ridosso delle gare. Esclusione dalle Olimpiadi invernali: il caso nel biathlon italiano. Il punto centrale è la differenza tra idoneità a gareggiare e inserimento effettivo nella squadra olimpica. Dopo la pronuncia del Tribunale Nazionale Antidoping, l'atleta è stata riammessa alle competizioni, ma la riammissione non ha comportato una convocazione per le Olimpiadi.