Olimpiadi la notizia shock sulla campionessa italiana | cosa succede

La campionessa italiana di atletica ha annunciato improvvisamente di aver rinunciato alle Olimpiadi, dopo aver scoperto di essere positiva a un test antidoping. La notizia ha lasciato senza parole gli organizzatori e i tifosi, soprattutto perché aveva appena stabilito un nuovo record nazionale. La sua squadra ha spiegato che l’atleta si sente bene, ma dovrà affrontare un procedimento legale.

Una frazione da protagonista, corsa alla pari con le migliori del mondo, e poi l'annuncio che sorprende tutti. Martina Di Centa firma una prova di altissimo livello nella staffetta femminile, ma al termine della gara comunica che quella in corso sarà la sua ultima stagione. Una frazione da medaglia. Per l'Italia la gara si mette subito bene. Di Centa riceve il cambio alle spalle soltanto di Norvegia e Finlandia, con la zona podio a portata di mano. La venticinquenne friulana interpreta la sua frazione con determinazione e lucidità, respingendo prima l'attacco della Svizzera e poi la rimonta della Svezia.