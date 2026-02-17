Fuori dalla Olimpiadi La campionessa italiana non convocata per i Giochi

La campionessa italiana di biathlon, Chiara Rossi, non è stata convocata per le Olimpiadi invernali, motivo per cui il suo nome è stato escluso dalla squadra. Rossi, che si era preparata intensamente, si è vista tagliare fuori dalla rappresentativa pochi giorni prima dell’inizio dei Giochi, lasciando molti a chiedersi cosa abbia portato a questa decisione. Uno dei motivi potrebbe essere legato alla recente gara di selezione, dove ha ottenuto risultati inferiori alle aspettative.

Le Olimpiadi invernali entrano nella loro fase più delicata e, mentre l’Italia continua a inseguire medaglie e conferme, una vicenda inattesa scuote il mondo del biathlon azzurro. Dietro le scelte tecniche e le convocazioni ufficiali, si consuma infatti una storia fatta di attese, ricorsi, speranze riaccese e, infine, di una decisione che lascia l’amaro in bocca. >> Italia in lutto, morta la donna simbolo. Dolore tremendo Un’atleta italiana, reduce da settimane complicatissime, non prenderà parte ai Giochi. Eppure il suo nome era tornato a circolare con forza negli ambienti federali dopo una pronuncia del Tribunale Nazionale Antidoping, che l’aveva riammessa alle competizioni in seguito alla sospensione per una positività al letrozolo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Terrore Olimpiadi, la campionessa italiana caduta malamenteQuesta mattina alle Tofane, la campionessa italiana di sci ha subito una caduta rovinosa durante una gara. “Accertamenti in corso”. Olimpiadi, paura per la campionessa italiana: brutto incidenteGiada D’Antonio è rimasta coinvolta in un grave incidente durante una sessione di allenamento, un evento che ha scosso la comunità dello sci alpino italiano. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Oltre lo sci alpino: Giovanni Franzoni è una persona speciale fuori dalla pista • Milano Cortina 2026; Milano-Cortina 2026, non solo gare: tutti gli eventi da scoprire; Olimpiadi: dal quarto posto di Fontana al bronzo di Tabanelli, tutte le emozioni della decima giornata; Olimpiadi 2026, le reazioni fuori da San Siro dopo la cerimonia di apertura. Giada D'Antonio, esordio sfortunato alle Olimpiadi: fuori dalla combinata per un'inforcataIl 18 febbraio appuntamento al cancelletto per lo slalom: Conosco la pista, cercherò di arrivarci con fiducia per fare una bellissima gara ... rainews.it Paolo De Chiesa: Impresa di Federica Brignone fuori dalla portata umana. Della Mea strepitosaPaolo De Chiesa commenta la nuova impresa di Federica Brignone, che conquista la medaglia d'oro anche in gigante dopo quella centrata pochi giorni fa in ... oasport.it Fuori Pista – seconda edizione Il Tg delle Olimpiadi di aska#MilanoCortinaOlympics2026 - #Olimpiadi #Olympics2026 #OlimpiadiInvernali #MilanoCortinaOlympics2026 facebook Fuori Pista Il Tg delle #Olimpiadi di askanews del 14 febbraio 2026 #OlimpiadiInvernali2026 #MilanoCortinaOlympics2026 x.com