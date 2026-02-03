Piacenza genitore aggredisce a pugni la maestra davanti alla figlia | indaga la Polizia

Questa mattina a Piacenza un genitore ha colpito con dei pugni la maestra della figlia davanti agli occhi di tutti. L'episodio è avvenuto all'interno della scuola durante le lezioni, e ora la Polizia indaga sulla vicenda. La donna è stata presa di mira in modo improvviso e violento, mentre la bambina assistiva impaurita. La scuola si è subito attivata, e sul posto sono arrivati gli agenti per raccogliere testimonianze e chiarire cosa abbia scatenato l'aggressione.

