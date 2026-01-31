uomo in fuga dopo tentato furto a santa margherita staffora bloccato dai carabinieri e denunciato

Un uomo di 36 anni, originario dell’Est Europa, è stato fermato dai carabinieri a Santa Margherita Staffora mentre tentava di compiere un furto. Alla vista delle forze dell’ordine, ha cercato di scappare, ma è stato comunque bloccato e denunciato.

Un uomo di 36 anni, originario dell’Est Europa, è stato denunciato per tentato furto dopo essere stato intercettato dai carabinieri a Santa Margherita Staffora. L’episodio risale alla mattinata del 28 gennaio, quando il proprietario di una casa del paese, rientrando da fuori, ha sorpreso l’intruso intento a frugare tra gli oggetti personali alla ricerca di oggetti di valore. Non appena scoperto, l’uomo ha abbandonato immediatamente la scena, mettendosi in fuga a piedi. La segnalazione è stata inviata al numero di emergenza 112 dal proprietario, che ha fornito una descrizione dettagliata del sospetto e del veicolo utilizzato per allontanarsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Un uomo di 36 anni ha tentato di entrare in una casa a Santa Margherita Staffora, ma è stato intercettato e denunciato dai carabinieri.

Nelle ultime ore, a Montoro, un tentativo di furto nella frazione di San Eustachio è stato prontamente sventato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Solofra, che hanno messo in fuga i ladri e garantito la sicurezza della comunità.

