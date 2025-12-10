Furto nel supermercato Conad due presi dopo la fuga

Due uomini di nazionalità georgiana, di 34 e 37 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Sessa Aurunca dopo aver tentato di furto nel supermercato Conad di Cellole. I ladri avevano sottratto generi alimentari e bottiglie di alcolici, ma sono stati fermati poco dopo la fuga. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica.

