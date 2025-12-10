Furto nel supermercato Conad due presi dopo la fuga
Due uomini di nazionalità georgiana, di 34 e 37 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Sessa Aurunca dopo aver tentato di furto nel supermercato Conad di Cellole. I ladri avevano sottratto generi alimentari e bottiglie di alcolici, ma sono stati fermati poco dopo la fuga. L’episodio evidenzia l’attenzione delle forze dell’ordine nella tutela della sicurezza pubblica.
Due ladri di nazionalità georgiana, di 34 e 37 anni, sono stati arrestati dai carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca dopo aver rubato generi alimentari e bottiglie di alcolici da un supermercato Conad di Cellole. La coppia di malfattori, già noti alle forze. 🔗 Leggi su Casertanews.it
FURTO AL CONAD. Arrestati due ladri in fuga dal supermercato - CELLOLE – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca hanno tratto in arresto a Cellole, in flagranza di reato, un 34enne e un 37enne di origine georgiana, entrambi ... Da casertace.net
