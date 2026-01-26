Uil Sicilia la segretaria generale Lionti | Siamo vicini agli sfollati e a tutti i lavoratori subito interventi e investimenti

Uil Sicilia, attraverso le parole della segretaria generale Lionti, esprime solidarietà agli sfollati e ai lavoratori colpiti dalla recente frana a Niscemi, causata dal ciclone Harry. La situazione richiede interventi tempestivi e investimenti mirati per fronteggiare l’emergenza e favorire la ripresa. La vicinanza alle comunità coinvolte resta centrale in un momento di grande difficoltà per l’intera regione.

“La frana che in queste ore sta devastando Niscemi è l’ennesima drammatica conseguenza del ciclone Harry che ha già inferto colpi durissimi all’intera Sicilia orientale.” A dichiararlo è Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, a seguito delle evacuazioni di massa, dei sopralluoghi in corso e del vertice convocato al Comune, con centinaia di famiglie sfollate e strade provinciali chiuse. “Le forti raffiche e le piogge torrenziali hanno anche allagato campi, distrutto serre, capannoni e colture in piena produzione provocando danni per svariati milioni di euro agli agricoltori già in ginocchio e aggravando il dissesto idrogeologico.🔗 Leggi su Palermotoday.it

