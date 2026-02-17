Frontalieri Parma e Petitti Pd | Consolidiamo il rapporto con la Repubblica di San Marino

Il deputato Parma ha annunciato che il Partito Democratico intende rafforzare i rapporti con San Marino, dopo la firma di un nuovo accordo. La decisione arriva in seguito alla ratifica unanime da parte dell’assemblea regionale, che ha approvato l’intesa sottoscritta con il governo di San Marino a fine gennaio. Questa mossa mira a migliorare i collegamenti tra i due territori, soprattutto per i frontalieri che lavorano tra Emilia-Romagna e la Repubblica.

Le consigliere riminesi Parma e Petitti: "L'accordo ha come obiettivo quello di favorire la cooperazione istituzionale, di integrare servizi e politiche" "L'accordo prevede sostegno alle attività economiche e alle imprese, la collaborazione nei settori sanitario e socio-sanitario, nella tutela dell'ambiente e dell'agricoltura, nella gestione dei servizi idrici e dei rifiuti, nei trasporti e nelle infrastrutture, nella Protezione civile, nella ricerca scientifica e nell'innovazione tecnologica - dichiarano le consigliere regionali Alice Parma e Emma Petitti (Pd) -. L'accordo ha come obiettivo quello di favorire la cooperazione istituzionale, di integrare servizi e politiche, nonché di rafforzare la capacità di risposta dei territori, per rendere l'azione pubblica sempre più efficace e coordinata a beneficio di cittadine, cittadini e imprese".

Frontalieri e servizi, accordo Emilia Romagna–San Marino. Parma (Pd): “Diamo risposte concrete al territorio”L’accordo tra Emilia-Romagna e San Marino sui frontalieri e i servizi nasce dalla volontà di risolvere problemi concreti, come il trasporto quotidiano di migliaia di lavoratori.

San Marino, quali tasse pagano i frontalieri italiani e come funzionano i contributiI frontalieri italiani che lavorano a San Marino pagano alcune tasse e contribuiscono alle casse della Repubblica come ogni altro residente.

