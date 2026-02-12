San Marino quali tasse pagano i frontalieri italiani e come funzionano i contributi

I frontalieri italiani che lavorano a San Marino pagano alcune tasse e contribuiscono alle casse della Repubblica come ogni altro residente. La differenza sta nel fatto che il confine tra i due paesi è molto aperto, senza grandi barriere o controlli, quindi molti attraversano quotidianamente senza pensare troppo alle formalità. Ma dietro questa semplicità si nascondono regole precise su tasse e contributi, che variano a seconda della situazione di ciascuno.

Quando si visita la Repubblica di San Marino non sembra di essere all’estero: si supera il confine senza enormi barriere, come se si passasse da un comune all’altro. Ma da un punto di vista strettamente fiscale, chi vi dovesse lavorare è soggetto a una tassazione concorrente in entrambi i Paesi, che viene in parte mitigata da una serie di meccanismi per evitare la doppia imposizione. I frontalieri, sulla busta paga sammarinese, si vedono addebitare l’ Igr, che corrisponde all’ Irpef nostrano. Questa imposta, però, non esonera dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e dal pagare le tasse anche qua. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - San Marino, quali tasse pagano i frontalieri italiani e come funzionano i contributi Approfondimenti su San Marino Frontalieri Frontalieri Italia-Svizzera, quali tasse vanno pagate e in quale stato I lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera devono conoscere le tasse da pagare e in quale stato. Stop ai contributi ’a pioggia’, a San Marino arriva l’Icee Il Consiglio grande e generale di San Marino ha approvato definitivamente il progetto di legge sull’Icee, una decisione che interessa da tempo il panorama economico e sociale dell’isola. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su San Marino Frontalieri Argomenti discussi: Detrazioni SMAC: rimborsi automatici anche con adesione parziale; Nuove truffe finanziarie, l’allarme di UCS: calano le frodi sulle carte, boom di cripto-raggiri; Sam Darnold affronta una perdita di $ 71.000 dopo aver vinto il Super Bowl LX a causa delle tasse. San Marino, quali tasse pagano i frontalieri italiani e come funzionano i contributiI frontalieri italiani che lavorano a San Marino devono pagare le imposte due volte. Ma ci sono delle soluzioni per abbattere i costi ... quifinanza.it San Marino, il nuovo paradiso dei pensionati ricchi: «Tasse al 3% per i redditi più alti». Ma nel 2025 cambierà tuttoIn un momento storico in cui sono tanti i pensionati nel mondo che decidono di cambiare vita e trasferirsi all'estero - per risparmiare sulle tasse o per guadagnarci in qualità della vita - c'è un ... corriereadriatico.it San Marino. Associazione 121: "Diritti senza confini". Mercoledì 18 febbraio 2026 alle ore 20:30 presso la Sala Montelupo di Domagnano - facebook.com facebook | ufficializzata l'amichevole con Andorra del prossimo 31 marzo: si gioca al San Marino Stadium alle 18:00! fsgc.sm/it/notizia/naz… #forzasanmarino #forzatitani x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.