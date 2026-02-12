San Marino quali tasse pagano i frontalieri italiani e come funzionano i contributi

Da quifinanza.it 12 feb 2026

I frontalieri italiani che lavorano a San Marino pagano alcune tasse e contribuiscono alle casse della Repubblica come ogni altro residente. La differenza sta nel fatto che il confine tra i due paesi è molto aperto, senza grandi barriere o controlli, quindi molti attraversano quotidianamente senza pensare troppo alle formalità. Ma dietro questa semplicità si nascondono regole precise su tasse e contributi, che variano a seconda della situazione di ciascuno.

Quando si visita la Repubblica di San Marino non sembra di essere all’estero: si supera il confine senza enormi barriere, come se si passasse da un comune all’altro. Ma da un punto di vista strettamente fiscale, chi vi dovesse lavorare è soggetto a una tassazione concorrente in entrambi i Paesi, che viene in parte mitigata da una serie di meccanismi per evitare la doppia imposizione. I frontalieri, sulla busta paga sammarinese, si vedono addebitare l’ Igr, che corrisponde all’ Irpef nostrano. Questa imposta, però, non esonera dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia e dal pagare le tasse anche qua. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

