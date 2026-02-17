Freestyle oggi Olimpiadi 2026 | orari 17 febbraio tv streaming italiani in gara
Oggi, martedì 17 febbraio, si assegnano medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché si svolge la finale del Big Air maschile a Livigno, in provincia di Sondrio, alle ore 19.
Oggi martedì 17 febbraio si assegnano nuove medaglie nello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Livigno (in provincia di Sondrio) si disputerà la finale del Big Air maschile alle ore 19.30, ma purtroppo non ci saranno italiani a fare sognare gli appassionati del Bel Paese. Miro Tabanelli è caduto due volte nelle qualificazioni e dunque non è riuscito a staccare il biglietto per l’atto conclusivo, non emulando quanto fatto dalla sorella Flora. In mattinata, invece, spazio ai turni preliminari degli aerials, sia maschili che femminili, ma anche in questo caso non vedremo azzurri all’opera in una delle discipline simbolo: bisognerà aspettare lo skicross con Simone Deromedis e Jole Galli per gustarsi anche un po’ di tricolore nello sport che assegna il maggiore numero di titoli ai Giochi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Oggi a Livigno si svolge la finale delle moguls femminili di freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
