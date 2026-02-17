Freeski Tabannelli da caduta a bronzo olimpico | miracolo a Livigno dopo l’infortunio

Flora Tabanelli si è infortunata durante le prove e ha deciso di non arrendersi, portando a casa il bronzo nel Big Air a Livigno. La sciatrice, originaria di una piccola località alpina, si è rimessa in piedi nonostante il dolore e ha affrontato la gara con determinazione. La sua performance ha sorpreso tutti, dimostrando una tenacia incredibile e un talento fuori dal comune.

Flora Tabanelli, il Bronzo Impossibile: Una Storia di Resilienza e Freeski Made in Italy. Livigno, 16 febbraio 2026 – Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo nel Big Air alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, una medaglia che ha il sapore della leggenda. A soli 102 giorni da una grave lesione al legamento crociato, la diciottenne modenese ha regalato all'Italia la prima medaglia olimpica nella disciplina del freeski, dimostrando una forza di volontà e una resilienza straordinarie. Un trionfo che riscrive i tempi di recupero e accende i riflettori su uno sport in crescita nel nostro Paese. Dalla Caduta al Podio: Un Percorso Contro Ogni Pronostico.