Moioli da trauma facciale a bronzo olimpico | una resilienza da Livigno a Milano-Cortina

Michela Moioli ha vinto il bronzo nello snowboard cross alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 dopo essersi ripresa da un grave trauma facciale, causato da un incidente in allenamento. Due giorni prima della gara, era stata medicata in ospedale e temeva di non poter partecipare. La sua determinazione e il suo coraggio l’hanno portata a salire sul podio, portando con sé la forza di una atleta che non si arrende mai. La sua vittoria arriva a Livigno, dove si è allenata duramente per superare il dolore e la paura.

Michela Moioli, un bronzo da guerriera: la risalita olimpica dopo la botta e la gioia a Livigno. Michela Moioli ha conquistato il bronzo nello snowboard cross alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un risultato straordinario ottenuto a soli 48 ore da un grave infortunio in allenamento che l’aveva portata in ospedale. La trentenne atleta bergamasca ha dimostrato una resilienza incredibile, coronando una settimana di ansia e incertezza con una medaglia che ha un sapore speciale, davanti al pubblico entusiasta di Livigno. La paura e la corsa contro il tempo. Solo due giorni prima della competizione, la carriera olimpica di Moioli era appesa a un filo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Michela Moioli ha ottenuto una medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Livigno, nonostante avesse rischiato di non partecipare a causa di una caduta durante l’allenamento di giovedì.

L’Olimpiade di Michela Moioli si apre con uno spavento.

