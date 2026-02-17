Frederick Wiseman è morto il grande documentarista aveva 96 anni Vinse il Leone d' Oro a Venezia e l' Oscar alla carriera

Frederick Wiseman è morto a 96 anni, dopo aver dedicato la vita al cinema documentaristico. La sua lunga carriera ha portato riconoscimenti importanti, come il Leone d’Oro a Venezia e l’Oscar alla carriera. Oggi il mondo dello spettacolo perde uno dei suoi pionieri più influenti, noto per aver raccontato con attenzione e realismo le istituzioni pubbliche e i sistemi sociali. Un esempio concreto della sua opera è il suo celebre film sui funzionari pubblici di un grande ospedale, che ha rivoluzionato il modo di fare documentari.

Dopo la scomparsa di Robert Duvall, il mondo del cinema piange un altro grande protagonista. È morto oggi a 96 anni il grande documentarista, regista per il grande schermo e il palcoscenico, produttore Frederick Wiseman. Lo annunciano la sua società di produzione la Zipporah Films e la famiglia. «Per quasi sessant'anni, Frederick Wiseman ha creato un corpus di opere senza pari, una documentazione cinematografica di ampio respiro delle istituzioni sociali contemporanee e dell'esperienza umana quotidiana, principalmente negli Stati Uniti e in Francia» si ricorda. Fra i tanti premi ricevuti dal cineasta, il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia nel 2014 e l'Oscar alla carriera nel 2017. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

