Frederick Wiseman è morto il grande documentarista e regista aveva 96 anni Vinse il Leone d' Oro a Venezia e l' Oscar alla carriera

Frederick Wiseman è morto a 96 anni, causato da problemi di salute legati all’età avanzata. La sua morte arriva dopo una lunga carriera che ha rivoluzionato il documentario e il cinema sociale. Wiseman ha diretto film che raccontano la realtà americana con uno stile diretto e senza filtri, portando sullo schermo storie di scuole, ospedali e istituzioni pubbliche. La sua influenza si sente ancora oggi tra i registi che cercano di catturare la vita quotidiana con attenzione e sincerità.
Dopo la scomparsa di Robert Duvall, il mondo del cinema piange un altro grande protagonista. È morto oggi a 96 anni il grande documentarista, regista per il grande schermo e il palcoscenico, produttore Frederick Wiseman. Lo annunciano la sua società di produzione la Zipporah Films e la famiglia. «Per quasi sessant'anni, Frederick Wiseman ha creato un corpus di opere senza pari, una documentazione cinematografica di ampio respiro delle istituzioni sociali contemporanee e dell'esperienza umana quotidiana, principalmente negli Stati Uniti e in Francia» si ricorda. Fra i tanti premi ricevuti dal cineasta, il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia nel 2014 e l'Oscar alla carriera nel 2017. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
iwonderfull. . Il mercato all’alba, la scelta degli ingredienti, il lavoro millimetrico in cucina: una coreografia armoniosa che trasforma la materia prima in opera d’arte. Frederick Wiseman ci porta dentro il mondo Troisgros, osservando da vicino l’ingranaggio perf - facebook.com facebook