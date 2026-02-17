Frederick Wiseman è morto il grande documentarista e regista aveva 96 anni Vinse il Leone d' Oro a Venezia nel 2014 e l' Oscar alla carriera nel 2017

Frederick Wiseman è morto a 96 anni, dopo aver dedicato la vita al cinema documentaristico e aver rivoluzionato il modo di raccontare realtà complesse. La sua morte segna la fine di un’epoca, lasciando un’eredità fatta di film che hanno spesso mostrato aspetti nascosti della società. Nel 2014, ha ricevuto il Leone d’Oro a Venezia, mentre nel 2017 ha ottenuto l’Oscar alla carriera. La sua passione per il dettaglio e l’osservazione attenta si sono riflessi in opere che hanno spesso sfidato lo spettatore a riflettere.

Dopo la scomparsa di Robert Duvall, il mondo del cinema piange un altro grande protagonista. È morto oggi a 96 anni il grande documentarista, regista per il grande schermo e il palcoscenico, produttore Frederick Wiseman. Lo annunciano la sua società di produzione la Zipporah Films e la famiglia. «Per quasi sessant'anni, Frederick Wiseman ha creato un corpus di opere senza pari, una documentazione cinematografica di ampio respiro delle istituzioni sociali contemporanee e dell'esperienza umana quotidiana, principalmente negli Stati Uniti e in Francia» si ricorda. Fra i tanti premi ricevuti dal cineasta, il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia nel 2014 e l'Oscar alla carriera nel 2017.