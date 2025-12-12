Trattamento delle fratture del collo del femore | il Perrino ai vertici nazionali

L’ortopedia dell’ospedale Perrino di Brindisi si distingue a livello nazionale per l’eccellenza nel trattamento delle fratture del collo del femore, consolidando la sua posizione di vertice nel panorama sanitario italiano.

BRINDISI - Ancora una volta l’Ortopedia dell’ospedale Perrino di Brindisi si conferma un’eccellenza per il territorio. L'Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia del Perrino, diretta da Gianfranco Corina, infatti, si è classificata al sesto posto in Italia su quasi 500 ospedali. Brindisireport.it

