Trattamento delle fratture del collo del femore | il Perrino ai vertici nazionali

L’ortopedia dell’ospedale Perrino di Brindisi si distingue a livello nazionale per l’eccellenza nel trattamento delle fratture del collo del femore, consolidando la sua posizione di vertice nel panorama sanitario italiano.

BRINDISI - Ancora una volta l’Ortopedia dell’ospedale Perrino di Brindisi si conferma un’eccellenza per il territorio. L'Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia del Perrino, diretta da Gianfranco Corina, infatti, si è classificata al sesto posto in Italia su quasi 500 ospedali. Brindisireport.it

Frattura del collo del femore nell’anziano: intervento chirurgico entro 48 ore (media esiti Italia 49,94%) - Le fratture del collo del femore sono eventi traumatici particolarmente frequenti nell’età anziana e tra le donne, in particolare quelle con grave osteoporosi, patologie internistiche e della ... quotidianosanita.it

Frattura del femore, tre ospedali del Barese tra i primi cinque in Italia per il trattamento - I reparti di ortopedia della Asl di Bari sono ai vertici in Italia per il trattamento delle fratture di femore entro due giorni dal ricovero. rainews.it

