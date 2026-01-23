Sant’Angelo sempre più luogo del cuore

La chiesa di Sant’Angelo Magno e il suo chiostro sono stati riconosciuti come luoghi di interesse nazionale. Questa designazione valorizza il patrimonio storico e architettonico di Sant’Angelo, contribuendo a preservare e promuovere il suo patrimonio culturale. Un riconoscimento importante che sottolinea l’importanza di questa testimonianza storica per la comunità e per i visitatori.

La chiesa di Sant’Angelo Magno con il suo bellissimo chiostro, sono ufficialmente diventati luoghi di interesse nazionale. Grazie al Fai e ad Intesa San Paolo, infatti, il complesso storico nel quartiere della Piazzarola è stato riconosciuto come ‘Luogo del Cuore’. Un risultato straordinario se si pensa che su 20 progetti selezionati in tutta Italia, ben 2 riguardano il territorio marchigiano, a conferma dell’eccezionale valore del patrimonio regionale: il borgo di Nidastore ad Arcevia (An) e proprio il Chiostro di Sant’Angelo Magno. Al Chiostro è stato assegnato un contributo di diecimila euro, dal valore simbolico, anche a suggello dell’impegno profuso per anni dai volontari del Fai, che permetterà il recupero di una delle lunette affrescate del chiostro, la più rilevante sotto il profilo storico-artistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Città Sant'Angelo al secondo posto tra le mete più ricercate sulla piattaforma LoquisCittà Sant'Angelo si posiziona al secondo posto tra le mete più ricercate su Loquis nel 2025.

Chiesa di Tellaro 'Luogo del cuore'La Chiesa di Tellaro rappresenta un esempio di patrimonio autentico e di valore storico, inserito nelle aree interne e periferiche italiane.

