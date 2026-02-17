Francia ecco la strategia per la sovranità energetica
La Francia ha annunciato un piano concreto per rafforzare la propria autonomia energetica, spinta dalle preoccupazioni legate alla dipendenza estera. La decisione nasce dalla necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati, in un momento in cui le forniture di energia subiscono interruzioni e aumentano i prezzi. Parigi intende puntare su una strategia che combina il rilancio del nucleare con un’espansione rapida del solare, per aumentare la produzione di energia rinnovabile e garantire una maggiore stabilità alle forniture domestiche.
Francia, la Scommessa Energetica tra Nucleare e Solare: Un Piano per la Sovranità. Parigi punta a rivoluzionare il suo sistema energetico, combinando la ripresa del nucleare con una massiccia espansione del fotovoltaico. L’obiettivo, delineato dal terzo Programma pluriennale per l’energia (PPE3), è raggiungere la sovranità energetica e la neutralità carbonica entro il 2035, in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e dalla crescente urgenza di combattere il cambiamento climatico. Un Mix Energetico Ridisegnato. Il PPE3, frutto di un ampio processo di consultazione che ha coinvolto parlamentari, rappresentanti dell’industria e amministrazioni locali, rappresenta una risposta concreta alle sfide energetiche del paese.🔗 Leggi su Ameve.eu
NIS, sanzioni e gas: così licenze, pipeline e diritto UE riscrivono la sovranità energetica dei BalcaniLa Serbia si trova al centro di una partita di potere tra sanzioni internazionali, il controllo delle pipeline e le regole dell’Unione Europea.
La Scossa, il ritorno del nucleare in Italia, fra transizione verde e incognita referendum: «Solo così l’Italia raggiungerà la sovranità energetica»L’Italia si prepara a riaccendere il dibattito sul nucleare con l’evento La Scossa, organizzato da Open, in corso a Roma.
PAUL AMAR BALANCE UNE BOMBE SUR MACRON ET LES ROTHSCHILD EN DIRECT ! | GPTV
Argomenti discussi: Ecco cosa prevede la strategia di difesa nazionale degli Usa; Vacanza in Francia nel 2026? Ecco tutte le novità e le destinazioni da conoscere; Spagna Turismo 2030: il viaggio verso un futuro sostenibile comincia adesso, ecco le strategie di Madrid; Starmer cambia strategia e invia la portaerei Prince of Wales nel Nord Atlantico.
Francia, ecco la strategia per la sovranità energetica: ripresa nucleare e 80 GW di FVParigi pubblica la nuova strategia energetica della Francia. 3 priorità: sovranità energetica, zero emissioni e competitività dei prezzi. rinnovabili.it
FRANCIA/ Deve temere i cattolici, non l’islam: la strategia elettorale di Mélenchon è piena di menzogneIn commissione d’inchiesta sui rischi dell'islamismo Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) ha attaccato la Chiesa cattolica. Ecco il suo calcolo politico Il tema della penetrazione dell’islamismo ... ilsussidiario.net
Si è tenuto oggi in sala Piccardo l’incontro del progetto #PROTERINA4Future, guidato da Fondazione Cima. Al centro del dibattito, il Libro Giallo: un Piano d’Azione Congiunta tra Italia e Francia per una strategia transfrontaliera contro la carenza idric x.com
Giorgia Meloni e Friedrich Merz chiedono più autonomia per gli stati, criticando il Green Deal. L'asse italo-tedesco si rafforza mentre la Francia si isola, puntando sul nucleare per la sua strategia energetica facebook