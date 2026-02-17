Francia ecco la strategia per la sovranità energetica

La Francia ha annunciato un piano concreto per rafforzare la propria autonomia energetica, spinta dalle preoccupazioni legate alla dipendenza estera. La decisione nasce dalla necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati, in un momento in cui le forniture di energia subiscono interruzioni e aumentano i prezzi. Parigi intende puntare su una strategia che combina il rilancio del nucleare con un’espansione rapida del solare, per aumentare la produzione di energia rinnovabile e garantire una maggiore stabilità alle forniture domestiche.

Francia, la Scommessa Energetica tra Nucleare e Solare: Un Piano per la Sovranità. Parigi punta a rivoluzionare il suo sistema energetico, combinando la ripresa del nucleare con una massiccia espansione del fotovoltaico. L’obiettivo, delineato dal terzo Programma pluriennale per l’energia (PPE3), è raggiungere la sovranità energetica e la neutralità carbonica entro il 2035, in un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e dalla crescente urgenza di combattere il cambiamento climatico. Un Mix Energetico Ridisegnato. Il PPE3, frutto di un ampio processo di consultazione che ha coinvolto parlamentari, rappresentanti dell’industria e amministrazioni locali, rappresenta una risposta concreta alle sfide energetiche del paese.🔗 Leggi su Ameve.eu

NIS, sanzioni e gas: così licenze, pipeline e diritto UE riscrivono la sovranità energetica dei BalcaniLa Serbia si trova al centro di una partita di potere tra sanzioni internazionali, il controllo delle pipeline e le regole dell’Unione Europea.

La Scossa, il ritorno del nucleare in Italia, fra transizione verde e incognita referendum: «Solo così l’Italia raggiungerà la sovranità energetica»L’Italia si prepara a riaccendere il dibattito sul nucleare con l’evento La Scossa, organizzato da Open, in corso a Roma.

PAUL AMAR BALANCE UNE BOMBE SUR MACRON ET LES ROTHSCHILD EN DIRECT ! | GPTV

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.