La Scossa il ritorno del nucleare in Italia fra transizione verde e incognita referendum | Solo così l’Italia raggiungerà la sovranità energetica
L’Italia si prepara a riaccendere il dibattito sul nucleare con l’evento La Scossa, organizzato da Open, in corso a Roma. Tra transizione verde e incognite referendarie, il ritorno dell’energia nucleare rappresenta una possibile via per raggiungere la sovranità energetica del Paese.
È dall’iter legislativo in corso per riportare l’energia nucleare in Italia che prende il via La Scossa, l’evento di Open sull’energia in corso oggi, 10 dicembre, all’Ara Pacis, a Roma. Sul palco del primo panel di giornata intervengono tre figure di primo piano del ritorno dell’energia atomica nel Belpaese: Lorenzo Mottura, Executive Vice President della Divisione Strategy, Corporate Development & Innovation Edison, Luca Mastrantonio, ceo Nuclitalia and Head of Nuclear Innovation di Enel, e Giovanni Guzzetta, il costituzionalista che ha contribuito in prima persona alla stesura del decreto del governo sul nucleare. 🔗 Leggi su Open.online
